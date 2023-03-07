Воробьева (Обухова) Анна Лукина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1708
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1708
Отец: Обухов Лука Матвеев
Рождение ребёнка
Около 1722
Отец ребёнка: Воробьев Карп Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1724
Дочь: Бродникова Елена Карпова
Отец ребёнка: Воробьев Карп Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1726
Сын: Воробьев Иван Карпов
Отец ребёнка: Воробьев Карп Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1728
Отец ребёнка: Воробьев Карп Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1734
Дочь: Шехирева Евдокия Карпова
Отец ребёнка: Воробьев Карп Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1736
Отец ребёнка: Воробьев Карп Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1736
Дочь: Сырчина София Карпова
Отец ребёнка: Воробьев Карп Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Евдокия Карпова
Отец ребёнка: Воробьев Карп Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Катерина Карпова
Отец ребёнка: Воробьев Карп Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762