Воробьева (Обухова) Анна Лукина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева (Обухова) Анна Лукина

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Место рождения

Былевская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1708

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1708

Отец: Обухов Лука Матвеев

Мать: Обухова Евдокия Панфилова

Былевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1722

Сын: Воробьев Аверкий Карпов

Отец ребёнка: Воробьев Карп Григорьев

Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1724

Дочь: Бродникова Елена Карпова

Отец ребёнка: Воробьев Карп Григорьев

Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1726

Сын: Воробьев Иван Карпов

Отец ребёнка: Воробьев Карп Григорьев

Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1728

Сын: Воробьев Михаил Карпов

Отец ребёнка: Воробьев Карп Григорьев

Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1734

Дочь: Шехирева Евдокия Карпова

Отец ребёнка: Воробьев Карп Григорьев

Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1736

Сын: Воробьев Захар Карпов

Отец ребёнка: Воробьев Карп Григорьев

Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1736

Дочь: Сырчина София Карпова

Отец ребёнка: Воробьев Карп Григорьев

Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Евдокия Карпова

Отец ребёнка: Воробьев Карп Григорьев

Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Катерина Карпова

Отец ребёнка: Воробьев Карп Григорьев

Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьев Карп Григорьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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