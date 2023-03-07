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Воробьев Захар Карпов

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Место рождения

Колыбеловский

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: Воробьев Карп Григорьев

Мать: Воробьева Анна Лукина

Рождение ребёнка
Около 1743

Дочь: Параскева Захарова

Мать ребёнка: Воробьева Мелания (Марья) Козмина

Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Федора Захарова

Мать ребёнка: Воробьева Мелания (Марья) Козмина

Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: Фекла Захарова

Мать ребёнка: Воробьева Мелания (Марья) Козмина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Мелания (Марья) Козмина

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762
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