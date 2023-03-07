Воробьев Захар Карпов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1736
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736
Отец: Воробьев Карп Григорьев
Мать: Воробьева Анна Лукина
Рождение ребёнка
Около 1743
Дочь: Параскева Захарова
Мать ребёнка: Воробьева Мелания (Марья) Козмина
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Федора Захарова
Мать ребёнка: Воробьева Мелания (Марья) Козмина
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: Фекла Захарова
Мать ребёнка: Воробьева Мелания (Марья) Козмина
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762