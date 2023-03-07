Воробьева (Соболевых) Мелания (Марья) Козмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева (Соболевых) Мелания (Марья) Козмина

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Место рождения

дер. Малый Кунгур, Рябевская десятня, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1739

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1736 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Малый Кунгур, Рябевская десятня, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1743

Дочь: Параскева Захарова

Отец ребёнка: Воробьев Захар Карпов

Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Федора Захарова

Отец ребёнка: Воробьев Захар Карпов

Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: Фекла Захарова

Отец ребёнка: Воробьев Захар Карпов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьев Захар Карпов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762
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