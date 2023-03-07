Воробьева (Соболевых) Мелания (Марья) Козмина
Место рождениядер. Малый Кунгур, Рябевская десятня, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1739
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1739
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Малый Кунгур, Рябевская десятня, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1743
Дочь: Параскева Захарова
Отец ребёнка: Воробьев Захар Карпов
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Федора Захарова
Отец ребёнка: Воробьев Захар Карпов
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: Фекла Захарова
Отец ребёнка: Воробьев Захар Карпов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762