Воробьев Карп Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1707
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707
Отец: Воробьев Григорий Григорьев
Мать: Воробьева Меланья
Рождение ребёнка
Около 1722
Мать ребёнка: Воробьева Анна Лукина
Рождение ребёнка
Около 1724
Дочь: Бродникова Елена Карпова
Мать ребёнка: Воробьева Анна Лукина
Рождение ребёнка
Около 1726
Сын: Воробьев Иван Карпов
Мать ребёнка: Воробьева Анна Лукина
Рождение ребёнка
Около 1728
Мать ребёнка: Воробьева Анна Лукина
Рождение ребёнка
Около 1734
Дочь: Шехирева Евдокия Карпова
Мать ребёнка: Воробьева Анна Лукина
Рождение ребёнка
Около 1736
Мать ребёнка: Воробьева Анна Лукина
Рождение ребёнка
Около 1736
Дочь: Сырчина София Карпова
Мать ребёнка: Воробьева Анна Лукина
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Евдокия Карпова
Мать ребёнка: Воробьева Анна Лукина
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Катерина Карпова
Мать ребёнка: Воробьева Анна Лукина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воробьева Анна Лукина
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762