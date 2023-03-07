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Воробьев Карп Григорьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1707

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707

Отец: Воробьев Григорий Григорьев

Мать: Воробьева Меланья

Рождение ребёнка
Около 1722

Сын: Воробьев Аверкий Карпов

Мать ребёнка: Воробьева Анна Лукина

Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1724

Дочь: Бродникова Елена Карпова

Мать ребёнка: Воробьева Анна Лукина

Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1726

Сын: Воробьев Иван Карпов

Мать ребёнка: Воробьева Анна Лукина

Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1728

Сын: Воробьев Михаил Карпов

Мать ребёнка: Воробьева Анна Лукина

Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1734

Дочь: Шехирева Евдокия Карпова

Мать ребёнка: Воробьева Анна Лукина

Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1736

Сын: Воробьев Захар Карпов

Мать ребёнка: Воробьева Анна Лукина

Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1736

Дочь: Сырчина София Карпова

Мать ребёнка: Воробьева Анна Лукина

Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Евдокия Карпова

Мать ребёнка: Воробьева Анна Лукина

Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Катерина Карпова

Мать ребёнка: Воробьева Анна Лукина

Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Анна Лукина

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
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