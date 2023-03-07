Воробьева Меланья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1676
Дата смертиПосле 1722
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1676
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1706
Сын: Воробьев Алексей Григорьев
Отец ребёнка: Воробьев Григорий Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1707
Отец ребёнка: Воробьев Григорий Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1713
Отец ребёнка: Воробьев Григорий Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1722
Сын: Воробьев Мякула (?) Григорьев
Отец ребёнка: Воробьев Григорий Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1722
Дочь: Наталья Григорьева
Отец ребёнка: Воробьев Григорий Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1722