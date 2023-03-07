Воробьева Меланья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева Меланья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1676

Дата смерти

После 1722

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1676

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1706

Сын: Воробьев Алексей Григорьев

Отец ребёнка: Воробьев Григорий Григорьев

Рождение ребёнка
Около 1707

Сын: Воробьев Карп Григорьев

Отец ребёнка: Воробьев Григорий Григорьев

Рождение ребёнка
Около 1713

Сын: Воробьев Федор Григорьев

Отец ребёнка: Воробьев Григорий Григорьев

Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1722

Сын: Воробьев Мякула (?) Григорьев

Отец ребёнка: Воробьев Григорий Григорьев

Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1722

Дочь: Наталья Григорьева

Отец ребёнка: Воробьев Григорий Григорьев

Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьев Григорий Григорьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1722
Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
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