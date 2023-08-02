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Криворучко Григорий Лазаревич

Место рождения

Пискошино

Дата рождения

20.11.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1892

Отец: Криворучко Лазарь Сергеевич

Мать: Криворучко Ксения Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Криворучко Агриппина Андреевна

Рождение ребёнка
29.08.1912

Сын: Криворучко Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Криворучко Агриппина Андреевна

Рождение ребёнка
17.02.1914

Сын: Криворучко Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Криворучко Агриппина Андреевна

Рождение ребёнка
05.04.1916

Дочь: (Криворучко) Феодора Григорьевна

Мать ребёнка: Криворучко Агриппина Андреевна

Рождение ребёнка
13.08.1918

Сын: Криворучко Максим Григорьевич

Мать ребёнка: Криворучко Агриппина Андреевна

Смерть
Неизвестно

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