Криворучко Григорий Лазаревич
Место рождения
Дата рождения20.11.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1892
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.08.1912
Сын: Криворучко Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Криворучко Агриппина Андреевна
Рождение ребёнка
17.02.1914
Сын: Криворучко Федор Григорьевич
Мать ребёнка: Криворучко Агриппина Андреевна
Рождение ребёнка
05.04.1916
Дочь: (Криворучко) Феодора Григорьевна
Мать ребёнка: Криворучко Агриппина Андреевна
Рождение ребёнка
13.08.1918
Сын: Криворучко Максим Григорьевич
Мать ребёнка: Криворучко Агриппина Андреевна
Смерть
Неизвестно