Криворучко Ксения Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Криворучко Ксения Леонтьевна

Место рождения

Пискошино

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Подтепа (Криворучко) Анна Лазаревна

Отец ребёнка: Криворучко Лазарь Сергеевич

Бракосочетание
До 1892

Муж: Криворучко Лазарь Сергеевич

Рождение ребёнка
20.11.1892

Сын: Криворучко Григорий Лазаревич

Отец ребёнка: Криворучко Лазарь Сергеевич

Рождение ребёнка
03.11.1898

Сын: Криворучко Иван Лазаревич

Отец ребёнка: Криворучко Лазарь Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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