Криворучко Ксения Леонтьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Подтепа (Криворучко) Анна Лазаревна
Отец ребёнка: Криворучко Лазарь Сергеевич
Бракосочетание
До 1892
Рождение ребёнка
20.11.1892
Сын: Криворучко Григорий Лазаревич
Отец ребёнка: Криворучко Лазарь Сергеевич
Рождение ребёнка
03.11.1898
Сын: Криворучко Иван Лазаревич
Отец ребёнка: Криворучко Лазарь Сергеевич
Смерть
Неизвестно