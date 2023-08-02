Криворучко Агриппина Андреевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.08.1912
Сын: Криворучко Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Криворучко Григорий Лазаревич
Рождение ребёнка
17.02.1914
Сын: Криворучко Федор Григорьевич
Отец ребёнка: Криворучко Григорий Лазаревич
Рождение ребёнка
05.04.1916
Дочь: (Криворучко) Феодора Григорьевна
Отец ребёнка: Криворучко Григорий Лазаревич
Рождение ребёнка
13.08.1918
Сын: Криворучко Максим Григорьевич
Отец ребёнка: Криворучко Григорий Лазаревич
Смерть
Неизвестно