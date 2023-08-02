Криворучко Агриппина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Криворучко Агриппина Андреевна

Место рождения

Пискошино

Дата рождения

Около 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Криворучко Григорий Лазаревич

Рождение ребёнка
29.08.1912

Сын: Криворучко Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Криворучко Григорий Лазаревич

Рождение ребёнка
17.02.1914

Сын: Криворучко Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Криворучко Григорий Лазаревич

Рождение ребёнка
05.04.1916

Дочь: (Криворучко) Феодора Григорьевна

Отец ребёнка: Криворучко Григорий Лазаревич

Рождение ребёнка
13.08.1918

Сын: Криворучко Максим Григорьевич

Отец ребёнка: Криворучко Григорий Лазаревич

Смерть
Неизвестно

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