Криворучко Максим Григорьевич
Место рождения
Дата рождения13.08.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1918
Военная служба
1938
Военная служба
С 1938 по 1944
ЦАМО РФ , Ф - 58-661182-1
Военная служба
17.01.1942
Москва, город федерального значения Москва
ЦАМО РФ , Московский ВПП опись-350996,дело-3
Военная служба
?.01.1944
ЦАМО РФ . Ф -8498-120988-
Военная служба
11.04.1944
ЦАМО РФ ,Фонд военно-медицинских док. шк-165,ящ-37
Смерть
Неизвестно