Криворучко Максим Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКриворучко Максим Григорьевич

Криворучко Максим Григорьевич

Место рождения

Пискошино

Дата рождения

13.08.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

Около 1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1918

Отец: Криворучко Григорий Лазаревич

Мать: Криворучко Агриппина Андреевна

Военная служба
1938
Военная служба
С 1938 по 1944
ЦАМО РФ , Ф - 58-661182-1
Военная служба
17.01.1942
Москва, город федерального значения Москва
ЦАМО РФ , Московский ВПП опись-350996,дело-3
Военная служба
?.01.1944
ЦАМО РФ . Ф -8498-120988-
Военная служба
11.04.1944
ЦАМО РФ ,Фонд военно-медицинских док. шк-165,ящ-37
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.