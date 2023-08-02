Криворучко Лазарь Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКриворучко Лазарь Сергеевич

Криворучко Лазарь Сергеевич

Место рождения

Пискошино

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Криворучко Сергей Сидорович

Мать: Криворучко Васса Кондратьевна

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Подтепа (Криворучко) Анна Лазаревна

Мать ребёнка: Криворучко Ксения Леонтьевна

Бракосочетание
До 1892

Жена: Криворучко Ксения Леонтьевна

Рождение ребёнка
20.11.1892

Сын: Криворучко Григорий Лазаревич

Мать ребёнка: Криворучко Ксения Леонтьевна

Рождение ребёнка
03.11.1898

Сын: Криворучко Иван Лазаревич

Мать ребёнка: Криворучко Ксения Леонтьевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.