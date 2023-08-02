Криворучко Лазарь Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Подтепа (Криворучко) Анна Лазаревна
Мать ребёнка: Криворучко Ксения Леонтьевна
Бракосочетание
До 1892
Рождение ребёнка
20.11.1892
Сын: Криворучко Григорий Лазаревич
Мать ребёнка: Криворучко Ксения Леонтьевна
Рождение ребёнка
03.11.1898
Сын: Криворучко Иван Лазаревич
Мать ребёнка: Криворучко Ксения Леонтьевна
Смерть
Неизвестно