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Садеков Хашир Абдуллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1939

Дата смерти

26.03.2011

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1915 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1939

Отец: Садеков Абдулла Садекович

Мать: Садекова Сания Валиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Садекова Галина

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Садекова Галина

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
26.03.2011
Москва, город федерального значения Москва

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