Садеков Хашир Абдуллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1939
Дата смерти26.03.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1939
Отец: Садеков Абдулла Садекович
Мать: Садекова Сания Валиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Садекова Галина
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Садекова Галина
Смерть
26.03.2011