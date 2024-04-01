Садеков Абдулла Садекович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти?.12.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.03.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Садекова Сания Валиевна
Рождение ребёнка
09.03.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Садекова Сания Валиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Садекова Сания Валиевна
Смерть
?.12.1941