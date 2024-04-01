Садеков Абдулла Садекович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садеков Абдулла Садекович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Садекова Сания Валиевна

Рождение ребёнка
09.03.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Садекова Сания Валиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Садекова Сания Валиевна

Смерть
?.12.1941
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