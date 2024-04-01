Садекова Галина
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
2011