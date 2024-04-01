Садекова Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садекова Галина

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
2011
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