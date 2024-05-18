Кеба (Вайс) Ирина (Ирма) Александровна
Место рожденияАССРНП, Неб
Дата рождения10.03.1940
ПолЖенский
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1940
Свидетельство о рождении №А 0027050 от 25.03.1940: Народный комиссариат внутренних дел ССР. Отдел актов гражданского состояния. С/с Неб.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.03.1959
Дочь: Кеба Наталия Николаевна
Отец ребёнка: Кеба Николай Филиппович
Рождение ребёнка
15.09.1960
Дочь: Кеба Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Кеба Николай Филиппович
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область