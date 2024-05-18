Кеба (Вайс) Ирина (Ирма) Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кеба (Вайс) Ирина (Ирма) Александровна

Место рождения

АССРНП, Неб

Дата рождения

10.03.1940

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1940

Отец: Вайс Александр Давыдович

Мать: Линдеманн (Lindeman) Альвина (Alvina) Давыдовна

Свидетельство о рождении №А 0027050 от 25.03.1940: Народный комиссариат внутренних дел ССР. Отдел актов гражданского состояния. С/с Неб.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кеба Николай Филиппович

Рождение ребёнка
10.03.1959

Дочь: Кеба Наталия Николаевна

Отец ребёнка: Кеба Николай Филиппович

Рождение ребёнка
15.09.1960

Дочь: Кеба Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Кеба Николай Филиппович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

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