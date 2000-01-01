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Линдеман Альвина Давыдовна

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Место рождения

С.Неб Рязановской (Панинской) волости Николаевского уезда Самарской губернии

Дата рождения

01.09.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

1882 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1914

Отец: Линдеман Давыд Генрихович

Мать: Линдеман Эмилия Филипповна

С.Неб Рязановской (Панинской) волости Николаевского уезда Самарской губернии
Бракосочетание
18.12.1939

Муж: Вайс Александр Давыдович

С.Неб Рязановской (Панинской) волости Николаевского уезда Самарской губернии
Рождение ребёнка
10.03.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вайс Александр Давыдович

АССРНП, Неб
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Смерть
Неизвестно
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