Линдеман Альвина Давыдовна
Место рожденияС.Неб Рязановской (Панинской) волости Николаевского уезда Самарской губернии
Дата рождения01.09.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1914
С.Неб Рязановской (Панинской) волости Николаевского уезда Самарской губернии
Бракосочетание
18.12.1939
С.Неб Рязановской (Панинской) волости Николаевского уезда Самарской губернии
Рождение ребёнка
10.03.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вайс Александр Давыдович
АССРНП, Неб
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Смерть
Неизвестно