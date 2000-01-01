Линдеман Давыд Генрихович
Место рожденияС.Неб Рязановской (Панинской) волости Николаевского уезда Самарской губернии
Дата рождения1870
Дата смерти1931
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
С.Неб Рязановской (Панинской) волости Николаевского уезда Самарской губернии
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Линдеман Эмилия Филипповна
С.Неб Рязановской (Панинской) волости Николаевского уезда Самарской губернии
Рождение ребёнка
1908
Сын: Линдеман Иоганс Давыдович
Мать ребёнка: Линдеман Эмилия Филипповна
С.Неб Рязановской (Панинской) волости Николаевского уезда Самарской губернии
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Линдеман Лидия Давыдовна
Мать ребёнка: Линдеман Эмилия Филипповна
С.Неб Рязановской (Панинской) волости Николаевского уезда Самарской губернии
Рождение ребёнка
1912
Сын: Линдеман Александр Давыдович
Мать ребёнка: Линдеман Эмилия Филипповна
С.Неб Рязановской (Панинской) волости Николаевского уезда Самарской губернии
Рождение ребёнка
01.09.1914
Дочь: Линдеман Альвина Давыдовна
Мать ребёнка: Линдеман Эмилия Филипповна
С.Неб Рязановской (Панинской) волости Николаевского уезда Самарской губернии
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Линдеман Эмма Давыдовна
Мать ребёнка: Линдеман Эмилия Филипповна
С.Неб Рязановской (Панинской) волости Николаевского уезда Самарской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1931
С.Неб Рязановской (Панинской) волости Николаевского уезда Самарской губернии