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Линдеман Давыд Генрихович

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Место рождения

С.Неб Рязановской (Панинской) волости Николаевского уезда Самарской губернии

Дата рождения

1870

Дата смерти

1931

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

С.Неб Рязановской (Панинской) волости Николаевского уезда Самарской губернии
Рождение ребёнка
1907

Сын: Линдеман Давыд Давыдович

Мать ребёнка: Линдеман Эмилия Филипповна

С.Неб Рязановской (Панинской) волости Николаевского уезда Самарской губернии
Рождение ребёнка
1908

Сын: Линдеман Иоганс Давыдович

Мать ребёнка: Линдеман Эмилия Филипповна

С.Неб Рязановской (Панинской) волости Николаевского уезда Самарской губернии
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Линдеман Лидия Давыдовна

Мать ребёнка: Линдеман Эмилия Филипповна

С.Неб Рязановской (Панинской) волости Николаевского уезда Самарской губернии
Рождение ребёнка
1912

Сын: Линдеман Александр Давыдович

Мать ребёнка: Линдеман Эмилия Филипповна

С.Неб Рязановской (Панинской) волости Николаевского уезда Самарской губернии
Рождение ребёнка
01.09.1914

Дочь: Линдеман Альвина Давыдовна

Мать ребёнка: Линдеман Эмилия Филипповна

С.Неб Рязановской (Панинской) волости Николаевского уезда Самарской губернии
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Линдеман Эмма Давыдовна

Мать ребёнка: Линдеман Эмилия Филипповна

С.Неб Рязановской (Панинской) волости Николаевского уезда Самарской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Линдеман Эмилия Филипповна

Смерть
1931
С.Неб Рязановской (Панинской) волости Николаевского уезда Самарской губернии
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