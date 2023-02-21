Линдеман Александр Давыдович
Место рожденияС.Неб Рязановской (Панинской) волости Николаевского уезда Самарской губернии
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
С.Неб Рязановской (Панинской) волости Николаевского уезда Самарской губернии
Рождение ребёнка
1939
Сын: Линдеман Арно Александрович
Мать ребёнка: Линдеман Амалия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Линдеман Амалия Ивановна
Смерть
Неизвестно