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Линдеман Александр Давыдович

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Место рождения

С.Неб Рязановской (Панинской) волости Николаевского уезда Самарской губернии

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Линдеман Давыд Генрихович

Мать: Линдеман Эмилия Филипповна

С.Неб Рязановской (Панинской) волости Николаевского уезда Самарской губернии
Рождение ребёнка
1939

Сын: Линдеман Арно Александрович

Мать ребёнка: Линдеман Амалия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Линдеман Амалия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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