Вайс Александр Давыдович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Вайс Мария Иогановна
Бракосочетание
18.12.1939
С.Неб Рязановской (Панинской) волости Николаевского уезда Самарской губернии
Рождение ребёнка
10.03.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Линдеман Альвина Давыдовна
АССРНП, Неб
Скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно