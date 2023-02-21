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Вайс Александр Давыдович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1896 г.р.

Жена

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Вайс Мария Иогановна

Бракосочетание
18.12.1939

Жена: Линдеман Альвина Давыдовна

С.Неб Рязановской (Панинской) волости Николаевского уезда Самарской губернии
Рождение ребёнка
10.03.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Линдеман Альвина Давыдовна

АССРНП, Неб
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Смерть
Неизвестно
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