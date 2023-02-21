Кеба Николай Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кеба Николай Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1959

Дочь: Кеба Наталия Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.09.1960

Дочь: Кеба Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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