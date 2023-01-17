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Кеба Татьяна Николаевна

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Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

15.09.1960

Пол

Женский

Отец

Мать

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Муж

1962 г.р.

Дети

1983 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1960

Отец: Кеба Николай Филиппович

Мать: скрыто настройками приватности

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.07.1983

Сын: Мамылов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Мамылов Сергей Геннадьевич

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамылов Сергей Геннадьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мамылов Сергей Геннадьевич

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