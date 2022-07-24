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Мамылов Сергей Геннадьевич

Место рождения

Орск, город Орск, Оренбургская область

Дата рождения

24.06.1962

Пол

Мужской

Отец

1939 г.р.

Мать

1938 г.р.

Жена

1960 г.р.

Дети

1983 г.р.
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ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1962

Отец: Мамылов Геннадий Васильевич

Мать: Сидякина Наталья Леонидовна

Орск, город Орск, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кеба Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кеба Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
16.07.1983

Сын: Мамылов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Кеба Татьяна Николаевна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

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