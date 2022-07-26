Мамылов Геннадий Васильевич
Место рождения
Дата рождения09.03.1939
Дата смерти2022
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1939
Свидетельство о рождении №Р 4619052
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.06.1962
Сын: Мамылов Сергей Геннадьевич
Мать ребёнка: Сидякина Наталья Леонидовна
Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.09.1967
Дочь: Мамылова Валентина Геннадьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
2022