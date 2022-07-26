Мамылов Геннадий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМамылов Геннадий Васильевич

Мамылов Геннадий Васильевич

Место рождения

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Дата рождения

09.03.1939

Дата смерти

2022

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1939

Отец: Мамылов Василий Иванович

Мать: Мамылова (Староверова) Елена Ивановна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Свидетельство о рождении №Р 4619052
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сидякина Наталья Леонидовна

Рождение ребёнка
24.06.1962

Сын: Мамылов Сергей Геннадьевич

Мать ребёнка: Сидякина Наталья Леонидовна

Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.09.1967

Дочь: Мамылова Валентина Геннадьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
2022

Мы используем куки для улучшения работы сайта.