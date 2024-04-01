Ворошилов Алексей Малол. Кр. Полуденной Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ворошилов Алексей Малол. Кр. Полуденной Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: Ворошилов Василий Малолеток Кр. Лебяжьей Семенов

Мать: Ворошилова 1, Долганова 2 Евдокия Тимофеева

Рождение ребёнка
12.11.1791

Сын: Ворошилов Матвей Алексеев

Мать ребёнка: Ворошилова Варвара Ионова

Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Ирина Алексеева

Мать ребёнка: Ворошилова Варвара Ионова

Рождение ребёнка
1794

Сын: Ворошилов Семен Казак Кр. Полуденной Алексеев

Мать ребёнка: Ворошилова Варвара Ионова

Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Матрона Алексеева

Мать ребёнка: Ворошилова Варвара Ионова

Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Соснова Ксения Алексеева

Мать ребёнка: Ворошилова Варвара Ионова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ворошилов Михаил Казак Кр.Полуденной Алексеев

Мать ребёнка: Ворошилова Варвара Ионова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ворошилова Варвара Ионова

Смерть
Неизвестно
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