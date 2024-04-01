Ворошилов Василий Малолеток Кр. Лебяжьей Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1742
Дата смерти18.05.1779
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Рождение ребёнка
Около 1762
Мать ребёнка: Ворошилова 1, Долганова 2 Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
16.05.1766
Дочь: Ирина Васильева
Мать ребёнка: Ворошилова 1, Долганова 2 Евдокия Тимофеева
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1768
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.05.1779
Лебяжье, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
37 лет. исповедан, но за неудобством не приобщен