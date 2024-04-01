Ворошилов Василий Малолеток Кр. Лебяжьей Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ворошилов Василий Малолеток Кр. Лебяжьей Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

18.05.1779

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: Ворошилов Семен Отст. Кр. Лебяжьей Федоров

Мать: Ворошилова Марфа

Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Ворошилов Семен Васильев

Мать ребёнка: Ворошилова 1, Долганова 2 Евдокия Тимофеева

Рождение ребёнка
16.05.1766

Дочь: Ирина Васильева

Мать ребёнка: Ворошилова 1, Долганова 2 Евдокия Тимофеева

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Ворошилов Алексей Малол. Кр. Полуденной Васильев

Мать ребёнка: Ворошилова 1, Долганова 2 Евдокия Тимофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ворошилова 1, Долганова 2 Евдокия Тимофеева

Смерть
18.05.1779
Лебяжье, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
37 лет. исповедан, но за неудобством не приобщен
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