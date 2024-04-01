Ворошилова (Коркина) Варвара Ионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ворошилова (Коркина) Варвара Ионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1726 г.р.

Мать

Около 1731 г.р.

Муж

Около 1768 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Коркин Иона Крест. Д.Кустовой Семенов

Мать: Чекунова 1, Коркина 2 Марфа Андреева

Рождение ребёнка
12.11.1791

Сын: Ворошилов Матвей Алексеев

Отец ребёнка: Ворошилов Алексей Малол. Кр. Полуденной Васильев

Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Ирина Алексеева

Отец ребёнка: Ворошилов Алексей Малол. Кр. Полуденной Васильев

Рождение ребёнка
1794

Сын: Ворошилов Семен Казак Кр. Полуденной Алексеев

Отец ребёнка: Ворошилов Алексей Малол. Кр. Полуденной Васильев

Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Матрона Алексеева

Отец ребёнка: Ворошилов Алексей Малол. Кр. Полуденной Васильев

Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Соснова Ксения Алексеева

Отец ребёнка: Ворошилов Алексей Малол. Кр. Полуденной Васильев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ворошилов Михаил Казак Кр.Полуденной Алексеев

Отец ребёнка: Ворошилов Алексей Малол. Кр. Полуденной Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ворошилов Алексей Малол. Кр. Полуденной Васильев

Смерть
Неизвестно
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