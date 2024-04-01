Ворошилова (Коркина) Варвара Ионова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Рождение ребёнка
12.11.1791
Сын: Ворошилов Матвей Алексеев
Отец ребёнка: Ворошилов Алексей Малол. Кр. Полуденной Васильев
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Ирина Алексеева
Отец ребёнка: Ворошилов Алексей Малол. Кр. Полуденной Васильев
Рождение ребёнка
1794
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: Матрона Алексеева
Отец ребёнка: Ворошилов Алексей Малол. Кр. Полуденной Васильев
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Соснова Ксения Алексеева
Отец ребёнка: Ворошилов Алексей Малол. Кр. Полуденной Васильев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно