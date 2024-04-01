Ворошилов Семен Казак Кр. Полуденной Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ворошилов Семен Казак Кр. Полуденной Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Ворошилов Алексей Малол. Кр. Полуденной Васильев

Мать: Ворошилова Варвара Ионова

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Богунова Елена I Жена Семенова

Мать ребёнка: Ворошилова Евдокия Владимирова

Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Ольга Семенова

Мать ребёнка: Ворошилова Евдокия Владимирова

Военная служба
25.12.1844
Уволен от службы, из резерва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ворошилов Дмитрий Казак Ст. Полуденной Симанов

Мать ребёнка: Ворошилова Евдокия Владимирова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Григорьева Ксения Семенова

Мать ребёнка: Ворошилова Евдокия Владимирова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ворошилова Евдокия Владимирова

Смерть
Неизвестно
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