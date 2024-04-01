Ворошилов Семен Казак Кр. Полуденной Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Богунова Елена I Жена Семенова
Мать ребёнка: Ворошилова Евдокия Владимирова
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Ольга Семенова
Мать ребёнка: Ворошилова Евдокия Владимирова
Военная служба
25.12.1844
Уволен от службы, из резерва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ворошилов Дмитрий Казак Ст. Полуденной Симанов
Мать ребёнка: Ворошилова Евдокия Владимирова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорьева Ксения Семенова
Мать ребёнка: Ворошилова Евдокия Владимирова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно