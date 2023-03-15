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Аксёнов Иннокентий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Аксёнов Илларион

Мать: Аксёнова Фекла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Перфильева (Аксёнова) Евдокия

Мать ребёнка: Аксёнова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Планкова (Аксёнова) Виктория

Мать ребёнка: Аксёнова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Аксёнова) Антонина

Мать ребёнка: Аксёнова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Аксёнова) Раиса

Мать ребёнка: Аксёнова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксёнов Георгий

Мать ребёнка: Аксёнова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксёнов Николай

Мать ребёнка: Аксёнова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксёнов Юрий

Мать ребёнка: Аксёнова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксёнов Михаил

Мать ребёнка: Аксёнова ?

Рождение ребёнка
08.03.1932

Сын: Аксёнов Евгений

Мать ребёнка: Аксёнова ?

Смерть
1943

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