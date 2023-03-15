Аксёнов Иннокентий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1943
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Аксёнов Илларион
Мать: Аксёнова Фекла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Перфильева (Аксёнова) Евдокия
Мать ребёнка: Аксёнова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Планкова (Аксёнова) Виктория
Мать ребёнка: Аксёнова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Аксёнова) Антонина
Мать ребёнка: Аксёнова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Аксёнова) Раиса
Мать ребёнка: Аксёнова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аксёнов Георгий
Мать ребёнка: Аксёнова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аксёнов Николай
Мать ребёнка: Аксёнова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аксёнов Юрий
Мать ребёнка: Аксёнова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аксёнов Михаил
Мать ребёнка: Аксёнова ?
Рождение ребёнка
08.03.1932
Сын: Аксёнов Евгений
Мать ребёнка: Аксёнова ?
Смерть
1943