Аксёнов Илларион
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аксёнов Лупп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Аксёнов Иннокентий
Мать ребёнка: Аксёнова Фекла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аксёнов Матвей
Мать ребёнка: Аксёнова Фекла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксёнова Фекла
Смерть
Неизвестно