Аксёнов Илларион — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксёнов Илларион

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аксёнов Лупп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Аксёнов Иннокентий

Мать ребёнка: Аксёнова Фекла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксёнов Матвей

Мать ребёнка: Аксёнова Фекла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксёнова Фекла

Смерть
Неизвестно
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