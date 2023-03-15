Аксёнова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Перфильева (Аксёнова) Евдокия
Отец ребёнка: Аксёнов Иннокентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Планкова (Аксёнова) Виктория
Отец ребёнка: Аксёнов Иннокентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Аксёнова) Антонина
Отец ребёнка: Аксёнов Иннокентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Аксёнова) Раиса
Отец ребёнка: Аксёнов Иннокентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аксёнов Георгий
Отец ребёнка: Аксёнов Иннокентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аксёнов Николай
Отец ребёнка: Аксёнов Иннокентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аксёнов Юрий
Отец ребёнка: Аксёнов Иннокентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аксёнов Михаил
Отец ребёнка: Аксёнов Иннокентий
Рождение ребёнка
08.03.1932
Сын: Аксёнов Евгений
Отец ребёнка: Аксёнов Иннокентий
Смерть
Неизвестно