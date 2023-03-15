Аксёнова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксёнова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Перфильева (Аксёнова) Евдокия

Отец ребёнка: Аксёнов Иннокентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Планкова (Аксёнова) Виктория

Отец ребёнка: Аксёнов Иннокентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Аксёнова) Антонина

Отец ребёнка: Аксёнов Иннокентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Аксёнова) Раиса

Отец ребёнка: Аксёнов Иннокентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксёнов Георгий

Отец ребёнка: Аксёнов Иннокентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксёнов Николай

Отец ребёнка: Аксёнов Иннокентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксёнов Юрий

Отец ребёнка: Аксёнов Иннокентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксёнов Михаил

Отец ребёнка: Аксёнов Иннокентий

Рождение ребёнка
08.03.1932

Сын: Аксёнов Евгений

Отец ребёнка: Аксёнов Иннокентий

Смерть
Неизвестно

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