Планкова (Аксёнова) Виктория — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Планкова (Аксёнова) Виктория

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аксёнов Иннокентий

Мать: Аксёнова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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