Перфильева (Аксёнова) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аксёнов Иннокентий
Мать: Аксёнова ?
Рождение ребёнка
1950
Сын: Перфильев Валерий
Отец ребёнка: Перфильев Иннокентий
Рождение ребёнка
1956
Сын: Перфильев Геннадий
Отец ребёнка: Перфильев Иннокентий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Перфильев Иннокентий
Смерть
Неизвестно