Перфильева (Аксёнова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перфильева (Аксёнова) Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

Муж

Дети

1950 г.р.
1956 г.р.
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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аксёнов Иннокентий

Мать: Аксёнова ?

Рождение ребёнка
1950

Сын: Перфильев Валерий

Отец ребёнка: Перфильев Иннокентий

Рождение ребёнка
1956

Сын: Перфильев Геннадий

Отец ребёнка: Перфильев Иннокентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Перфильев Иннокентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Перфильев Иннокентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Перфильев Иннокентий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перфильев Иннокентий

Смерть
Неизвестно
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