Аксёнов Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАксёнов Евгений

Аксёнов Евгений

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1932

Дата смерти

20.12.1970

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

Жена

1936 г.р.

Дети

1958 г.р.
1968 г.р.
1973 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1932

Отец: Аксёнов Иннокентий

Мать: Аксёнова ?

Рождение ребёнка
11.09.1958

Сын: Аксёнов Сергей

Мать ребёнка: Аксёнова Валентина

Рождение ребёнка
1968

Сын: Аксёнов Анатолий

Мать ребёнка: Аксёнова Валентина

Рождение ребёнка
24.05.1973

Сын: Аксёнов Николай

Мать ребёнка: Аксёнова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аксёнова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аксёнова Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксёнова Валентина

Смерть
20.12.1970
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close