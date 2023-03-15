Аксёнов Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1932
Дата смерти20.12.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1932
Отец: Аксёнов Иннокентий
Мать: Аксёнова ?
Рождение ребёнка
11.09.1958
Сын: Аксёнов Сергей
Мать ребёнка: Аксёнова Валентина
Рождение ребёнка
1968
Сын: Аксёнов Анатолий
Мать ребёнка: Аксёнова Валентина
Рождение ребёнка
24.05.1973
Сын: Аксёнов Николай
Мать ребёнка: Аксёнова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аксёнова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аксёнова Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксёнова Валентина
Смерть
20.12.1970