Аксёнова (Трухина) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксёнова (Трухина) Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1932 г.р.

Дети

1958 г.р.
1968 г.р.
1973 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1936

Отец: Трухин Дмитрий

Мать: Трухина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аксёнов Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аксёнов Евгений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аксёнов Евгений

Рождение ребёнка
11.09.1958

Сын: Аксёнов Сергей

Отец ребёнка: Аксёнов Евгений

Рождение ребёнка
1968

Сын: Аксёнов Анатолий

Отец ребёнка: Аксёнов Евгений

Рождение ребёнка
24.05.1973

Сын: Аксёнов Николай

Отец ребёнка: Аксёнов Евгений

Смерть
Неизвестно

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