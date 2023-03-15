Аксёнова (Трухина) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1936
Отец: Трухин Дмитрий
Мать: Трухина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аксёнов Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аксёнов Евгений
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аксёнов Евгений
Рождение ребёнка
11.09.1958
Сын: Аксёнов Сергей
Отец ребёнка: Аксёнов Евгений
Рождение ребёнка
1968
Сын: Аксёнов Анатолий
Отец ребёнка: Аксёнов Евгений
Рождение ребёнка
24.05.1973
Сын: Аксёнов Николай
Отец ребёнка: Аксёнов Евгений
Смерть
Неизвестно