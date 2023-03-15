Аксёнов Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксёнов Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1968

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1932 г.р.

Мать

1936 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1968

Отец: Аксёнов Евгений

Мать: Аксёнова (Трухина) Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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