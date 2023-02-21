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Уткин Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1822

Отец: Уткин Иван Иванович

Мать: Уткина Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Уткина Аксинья Алексеевна

Серюкова
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Авдотья Васильевна

Мать ребёнка: Уткина Аксинья Алексеевна

Серюкова
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Алексендра Васильевна

Мать ребёнка: Уткина Аксинья Алексеевна

Серюкова
Рождение ребёнка
1856

Сын: Уткин Спиридон Васильевич

Мать ребёнка: Уткина Аксинья Алексеевна

Серюкова
Рождение ребёнка
1858

Сын: Уткин Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Уткина Аксинья Алексеевна

Серюкова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уткина Аксинья Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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