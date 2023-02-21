Уткин Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1822
Отец: Уткин Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Уткина Аксинья Алексеевна
Серюкова
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Авдотья Васильевна
Мать ребёнка: Уткина Аксинья Алексеевна
Серюкова
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Алексендра Васильевна
Мать ребёнка: Уткина Аксинья Алексеевна
Серюкова
Рождение ребёнка
1856
Сын: Уткин Спиридон Васильевич
Мать ребёнка: Уткина Аксинья Алексеевна
Серюкова
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Уткина Аксинья Алексеевна
Серюкова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно