Уткин Спиридон Васильевич
Место рожденияСерюкова
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Уткин Василий Иванович
Серюкова
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Евдокия Спиридоновна
Мать ребёнка: Уткина Евгения Андреевна
Серюкова
Рождение ребёнка
1889
Сын: Уткин Григорий Спиридонович
Мать ребёнка: Уткина Евгения Андреевна
Тобольск
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Мария Спиридоновна
Мать ребёнка: Уткина Евгения Андреевна
Тобольск
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Филикитата Спиридоновна
Мать ребёнка: Уткина Евгения Андреевна
Тобольск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Уткина Евгения Андреевна
Смерть
Неизвестно