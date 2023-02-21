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Уткин Спиридон Васильевич

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Место рождения

Серюкова

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Уткин Василий Иванович

Мать: Уткина Аксинья Алексеевна

Серюкова
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Евдокия Спиридоновна

Мать ребёнка: Уткина Евгения Андреевна

Серюкова
Рождение ребёнка
1889

Сын: Уткин Григорий Спиридонович

Мать ребёнка: Уткина Евгения Андреевна

Тобольск
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Мария Спиридоновна

Мать ребёнка: Уткина Евгения Андреевна

Тобольск
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Филикитата Спиридоновна

Мать ребёнка: Уткина Евгения Андреевна

Тобольск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уткина Евгения Андреевна

Смерть
Неизвестно
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