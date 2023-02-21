Уткина Аксинья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Уткин Василий Иванович
Серюкова
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Авдотья Васильевна
Отец ребёнка: Уткин Василий Иванович
Серюкова
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Алексендра Васильевна
Отец ребёнка: Уткин Василий Иванович
Серюкова
Рождение ребёнка
1856
Сын: Уткин Спиридон Васильевич
Отец ребёнка: Уткин Василий Иванович
Серюкова
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Уткин Василий Иванович
Серюкова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно