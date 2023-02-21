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Уткина Аксинья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Уткин Василий Иванович

Серюкова
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Авдотья Васильевна

Отец ребёнка: Уткин Василий Иванович

Серюкова
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Алексендра Васильевна

Отец ребёнка: Уткин Василий Иванович

Серюкова
Рождение ребёнка
1856

Сын: Уткин Спиридон Васильевич

Отец ребёнка: Уткин Василий Иванович

Серюкова
Рождение ребёнка
1858

Сын: Уткин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Уткин Василий Иванович

Серюкова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уткин Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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