Уткин Михаил Васильевич
Место рожденияСерюкова
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Уткин Василий Иванович
Серюкова
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Уткина Татьяна Михайловна
Серюкова
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Уткина Татьяна Михайловна
Серюкова
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: Уткина Татьяна Михайловна
Серюкова
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Агриппина Михайловна
Мать ребёнка: Уткина Татьяна Михайловна
Серюкова
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Аполинария Михайловна
Мать ребёнка: Уткина Татьяна Михайловна
Серюкова
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Уткина Татьяна Михайловна
Серюкова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно