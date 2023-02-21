Уткин Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУткин Михаил Васильевич

Уткин Михаил Васильевич

Место рождения

Серюкова

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Уткин Василий Иванович

Мать: Уткина Аксинья Алексеевна

Серюкова
Рождение ребёнка
1878

Сын: Уткин Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Уткина Татьяна Михайловна

Серюкова
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: Уткина Татьяна Михайловна

Серюкова
Рождение ребёнка
1884

Сын: Уткин Козьма Михайлович

Мать ребёнка: Уткина Татьяна Михайловна

Серюкова
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Агриппина Михайловна

Мать ребёнка: Уткина Татьяна Михайловна

Серюкова
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Аполинария Михайловна

Мать ребёнка: Уткина Татьяна Михайловна

Серюкова
Рождение ребёнка
1894

Сын: Уткин Ефим Михайлович

Мать ребёнка: Уткина Татьяна Михайловна

Серюкова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уткина Татьяна Михайловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close