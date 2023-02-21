Уткина Татьяна Михайловна
Место рожденияАремзянское
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Уткин Михаил Васильевич
Серюкова
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Уткин Михаил Васильевич
Серюкова
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Уткин Михаил Васильевич
Серюкова
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Агриппина Михайловна
Отец ребёнка: Уткин Михаил Васильевич
Серюкова
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Аполинария Михайловна
Отец ребёнка: Уткин Михаил Васильевич
Серюкова
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Уткин Михаил Васильевич
Серюкова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно