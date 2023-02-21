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Уткина Татьяна Михайловна

Место рождения

Аремзянское

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Аремзянское
Рождение ребёнка
1878

Сын: Уткин Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Уткин Михаил Васильевич

Серюкова
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Уткин Михаил Васильевич

Серюкова
Рождение ребёнка
1884

Сын: Уткин Козьма Михайлович

Отец ребёнка: Уткин Михаил Васильевич

Серюкова
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Агриппина Михайловна

Отец ребёнка: Уткин Михаил Васильевич

Серюкова
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Аполинария Михайловна

Отец ребёнка: Уткин Михаил Васильевич

Серюкова
Рождение ребёнка
1894

Сын: Уткин Ефим Михайлович

Отец ребёнка: Уткин Михаил Васильевич

Серюкова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уткин Михаил Васильевич

Смерть
Неизвестно
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