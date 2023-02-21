Уткина Евгения Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Евдокия Спиридоновна
Отец ребёнка: Уткин Спиридон Васильевич
Серюкова
Рождение ребёнка
1889
Сын: Уткин Григорий Спиридонович
Отец ребёнка: Уткин Спиридон Васильевич
Тобольск
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Мария Спиридоновна
Отец ребёнка: Уткин Спиридон Васильевич
Тобольск
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Филикитата Спиридоновна
Отец ребёнка: Уткин Спиридон Васильевич
Тобольск
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно