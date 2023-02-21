Уткина Евгения Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУткина Евгения Андреевна

Уткина Евгения Андреевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Евдокия Спиридоновна

Отец ребёнка: Уткин Спиридон Васильевич

Серюкова
Рождение ребёнка
1889

Сын: Уткин Григорий Спиридонович

Отец ребёнка: Уткин Спиридон Васильевич

Тобольск
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Мария Спиридоновна

Отец ребёнка: Уткин Спиридон Васильевич

Тобольск
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Филикитата Спиридоновна

Отец ребёнка: Уткин Спиридон Васильевич

Тобольск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уткин Спиридон Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close