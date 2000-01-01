Уткина Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уткина Наталья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Уткин Николай Иванович

Отец ребёнка: Уткин Иван Иванович

Серюкова
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Матрёна Ивановна

Отец ребёнка: Уткин Иван Иванович

Серюкова
Рождение ребёнка
12.02.1822

Сын: Уткин Василий Иванович

Отец ребёнка: Уткин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1826

Сын: Уткин Павел Иванович

Отец ребёнка: Уткин Иван Иванович

Серюкова
Рождение ребёнка
1827

Сын: Уткин Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Уткин Иван Иванович

Серюкова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уткин Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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