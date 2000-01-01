Уткина Наталья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Уткин Иван Иванович
Серюкова
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Матрёна Ивановна
Отец ребёнка: Уткин Иван Иванович
Серюкова
Рождение ребёнка
12.02.1822
Отец ребёнка: Уткин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Уткин Павел Иванович
Отец ребёнка: Уткин Иван Иванович
Серюкова
Рождение ребёнка
1827
Сын: Уткин Фёдор Иванович
Отец ребёнка: Уткин Иван Иванович
Серюкова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Уткин Иван Иванович
Смерть
Неизвестно