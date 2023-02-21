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Уткин Иван Иванович

Место рождения

Серюкова

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Уткин Иван Никитич

Мать: Уткина Ирина Ивановна

Серюкова
Рождение ребёнка
1815

Сын: Уткин Николай Иванович

Мать ребёнка: Уткина Наталья Михайловна

Серюкова
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Матрёна Ивановна

Мать ребёнка: Уткина Наталья Михайловна

Серюкова
Рождение ребёнка
12.02.1822

Сын: Уткин Василий Иванович

Мать ребёнка: Уткина Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
1826

Сын: Уткин Павел Иванович

Мать ребёнка: Уткина Наталья Михайловна

Серюкова
Рождение ребёнка
1827

Сын: Уткин Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Уткина Наталья Михайловна

Серюкова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уткина Наталья Михайловна

Смерть
Неизвестно
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