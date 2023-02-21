Уткин Иван Иванович
Место рожденияСерюкова
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Уткин Иван Никитич
Мать: Уткина Ирина Ивановна
Серюкова
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Уткина Наталья Михайловна
Серюкова
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Матрёна Ивановна
Мать ребёнка: Уткина Наталья Михайловна
Серюкова
Рождение ребёнка
12.02.1822
Мать ребёнка: Уткина Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Уткин Павел Иванович
Мать ребёнка: Уткина Наталья Михайловна
Серюкова
Рождение ребёнка
1827
Сын: Уткин Фёдор Иванович
Мать ребёнка: Уткина Наталья Михайловна
Серюкова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно