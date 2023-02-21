Уткин Иван Никитич
Место рожденияСерюкова
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Уткин Никита Петрович
Мать: Уткина Лукерья Моисеевна
Серюкова
Рождение ребёнка
1792
Сын: Уткин Иван Иванович
Мать ребёнка: Уткина Ирина Ивановна
Серюкова
Рождение ребёнка
1800
Мать ребёнка: Уткина Ирина Ивановна
Серюкова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Уткина Ирина Ивановна
Смерть
Неизвестно