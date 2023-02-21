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Уткин Иван Никитич

Место рождения

Серюкова

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Уткин Никита Петрович

Мать: Уткина Лукерья Моисеевна

Серюкова
Рождение ребёнка
1792

Сын: Уткин Иван Иванович

Мать ребёнка: Уткина Ирина Ивановна

Серюкова
Рождение ребёнка
1800

Сын: Уткин Степан Иванович

Мать ребёнка: Уткина Ирина Ивановна

Серюкова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уткина Ирина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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