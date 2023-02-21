Уткина Лукерья Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1695
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695
Отец: Моисей
Рождение ребёнка
1730
Сын: Уткин Степан Никитич
Отец ребёнка: Уткин Никита Петрович
Серюкова
Рождение ребёнка
1738
Сын: Уткин Иван Никитич
Отец ребёнка: Уткин Никита Петрович
Серюкова
Рождение ребёнка
1745
Сын: Уткин Пётр Никитич
Отец ребёнка: Уткин Никита Петрович
Серюкова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зольникова Евдокия Никитична
Отец ребёнка: Уткин Никита Петрович
Серюкова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно