Уткина Лукерья Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уткина Лукерья Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1695

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: Моисей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1730

Сын: Уткин Степан Никитич

Отец ребёнка: Уткин Никита Петрович

Серюкова
Рождение ребёнка
1738

Сын: Уткин Иван Никитич

Отец ребёнка: Уткин Никита Петрович

Серюкова
Рождение ребёнка
1745

Сын: Уткин Пётр Никитич

Отец ребёнка: Уткин Никита Петрович

Серюкова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зольникова Евдокия Никитична

Отец ребёнка: Уткин Никита Петрович

Серюкова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уткин Никита Петрович

Смерть
Неизвестно
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