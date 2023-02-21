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Уткин Пётр Никитич

Место рождения

Серюкова

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Уткин Никита Петрович

Мать: Уткина Лукерья Моисеевна

Серюкова
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Агафья Петровна

Мать ребёнка: Уткина Прасковья Герасимова

Серюкова
Рождение ребёнка
1782

Сын: Уткин Григорий Петрович

Мать ребёнка: Уткина Прасковья Герасимова

Серюкова
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Уткина Прасковья Герасимова

Серюкова
Рождение ребёнка
1790

Сын: Уткин Ефим Петрович

Мать ребёнка: Уткина Прасковья Герасимова

Серюкова
Рождение ребёнка
1794

Сын: Уткин Андрей Петрович

Мать ребёнка: Уткина Прасковья Герасимова

Серюкова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уткина Прасковья Герасимова

Смерть
Неизвестно
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