Уткин Пётр Никитич
Место рожденияСерюкова
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Уткин Никита Петрович
Мать: Уткина Лукерья Моисеевна
Серюкова
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Агафья Петровна
Мать ребёнка: Уткина Прасковья Герасимова
Серюкова
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Уткина Прасковья Герасимова
Серюкова
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Уткина Прасковья Герасимова
Серюкова
Рождение ребёнка
1790
Сын: Уткин Ефим Петрович
Мать ребёнка: Уткина Прасковья Герасимова
Серюкова
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Уткина Прасковья Герасимова
Серюкова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно