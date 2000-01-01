Уткина Прасковья Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Агафья Петровна
Отец ребёнка: Уткин Пётр Никитич
Серюкова
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Уткин Пётр Никитич
Серюкова
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Уткин Пётр Никитич
Серюкова
Рождение ребёнка
1790
Сын: Уткин Ефим Петрович
Отец ребёнка: Уткин Пётр Никитич
Серюкова
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Уткин Пётр Никитич
Серюкова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Уткин Пётр Никитич
Смерть
Неизвестно