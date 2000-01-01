Уткина Прасковья Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уткина Прасковья Герасимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Агафья Петровна

Отец ребёнка: Уткин Пётр Никитич

Серюкова
Рождение ребёнка
1782

Сын: Уткин Григорий Петрович

Отец ребёнка: Уткин Пётр Никитич

Серюкова
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Уткин Пётр Никитич

Серюкова
Рождение ребёнка
1790

Сын: Уткин Ефим Петрович

Отец ребёнка: Уткин Пётр Никитич

Серюкова
Рождение ребёнка
1794

Сын: Уткин Андрей Петрович

Отец ребёнка: Уткин Пётр Никитич

Серюкова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уткин Пётр Никитич

Смерть
Неизвестно
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