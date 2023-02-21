Уткин Никита Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смерти20.02.1774
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: Уткин Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1730
Сын: Уткин Степан Никитич
Мать ребёнка: Уткина Лукерья Моисеевна
Серюкова
Рождение ребёнка
1738
Сын: Уткин Иван Никитич
Мать ребёнка: Уткина Лукерья Моисеевна
Серюкова
Рождение ребёнка
1745
Сын: Уткин Пётр Никитич
Мать ребёнка: Уткина Лукерья Моисеевна
Серюкова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зольникова Евдокия Никитична
Мать ребёнка: Уткина Лукерья Моисеевна
Серюкова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Уткина Лукерья Моисеевна
Смерть
20.02.1774
Серюкова