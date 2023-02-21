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Уткин Никита Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

20.02.1774

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Уткин Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1730

Сын: Уткин Степан Никитич

Мать ребёнка: Уткина Лукерья Моисеевна

Серюкова
Рождение ребёнка
1738

Сын: Уткин Иван Никитич

Мать ребёнка: Уткина Лукерья Моисеевна

Серюкова
Рождение ребёнка
1745

Сын: Уткин Пётр Никитич

Мать ребёнка: Уткина Лукерья Моисеевна

Серюкова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зольникова Евдокия Никитична

Мать ребёнка: Уткина Лукерья Моисеевна

Серюкова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уткина Лукерья Моисеевна

Смерть
20.02.1774
Серюкова
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