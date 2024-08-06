Кобызева Настасья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобызева Настасья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Дунюшкина (Кобызева) Феодора Климентьевна

Отец ребёнка: Кобызев Клементий Никифорович

Рождение ребёнка
1814 ст.

Сын: Кобызев Евдоким Климентьевич

Отец ребёнка: Кобызев Клементий Никифорович

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1817 ст.

Сын: Кобызев Михаил Климентьевич

Отец ребёнка: Кобызев Клементий Никифорович

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
в 1840 году отдан в рекруты
Рождение ребёнка
1818 ст.

Сын: Кобызев Николай Климентьевич

Отец ребёнка: Кобызев Клементий Никифорович

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1828 ст.

Сын: Кобызев Евстигней Климентьевич

Отец ребёнка: Кобызев Клементий Никифорович

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1834 ст.

Сын: Кобызев Никанор Климентьевич

Отец ребёнка: Кобызев Клементий Никифорович

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение
1895

Отец: Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кобызев Клементий Никифорович

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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