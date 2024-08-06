Кобызева Настасья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Дунюшкина (Кобызева) Феодора Климентьевна
Отец ребёнка: Кобызев Клементий Никифорович
Рождение ребёнка
1814 ст.
Сын: Кобызев Евдоким Климентьевич
Отец ребёнка: Кобызев Клементий Никифорович
Рождение ребёнка
1817 ст.
Сын: Кобызев Михаил Климентьевич
Отец ребёнка: Кобызев Клементий Никифорович
в 1840 году отдан в рекруты
Рождение ребёнка
1818 ст.
Сын: Кобызев Николай Климентьевич
Отец ребёнка: Кобызев Клементий Никифорович
Рождение ребёнка
1828 ст.
Сын: Кобызев Евстигней Климентьевич
Отец ребёнка: Кобызев Клементий Никифорович
Рождение ребёнка
1834 ст.
Сын: Кобызев Никанор Климентьевич
Отец ребёнка: Кобызев Клементий Никифорович
Рождение
1895
Отец: Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно