Кобызев Николай Климентьевич
Место рождения
Дата рождения1818 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1839 ст.
Сын: Кобызев Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Кобызева Степанида Никитична
Рождение ребёнка
1841 ст.
Мать ребёнка: Кобызева Степанида Никитична
Рождение ребёнка
1848 ст.
Дочь: (Кобызева) Марья Николаевна
Мать ребёнка: Кобызева Степанида Никитична
Смерть
Неизвестно