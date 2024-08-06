Кобызев Николай Климентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКобызев Николай Климентьевич

Кобызев Николай Климентьевич

Место рождения

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1818 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818 ст.

Отец: Кобызев Клементий Никифорович

Мать: Кобызева Настасья Григорьевна

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кобызева Степанида Никитична

Рождение ребёнка
1839 ст.

Сын: Кобызев Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Кобызева Степанида Никитична

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1841 ст.

Сын: Кобызев Иван Николаевич

Мать ребёнка: Кобызева Степанида Никитична

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1848 ст.

Дочь: (Кобызева) Марья Николаевна

Мать ребёнка: Кобызева Степанида Никитична

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.