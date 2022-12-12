село Гуровка, село Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Гуровка

Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Уфимский уезд
121Гуровка (Усердина), деревня.при ключе.358172733721Р. —Мельниц ветреных 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Уфимский уезд, Петропавловская волость
152. Гуровка (Усердино), деревня бывшая удельная, при клл. Кляичаш и безъимян., дворов 167, жителей 1352, часовня

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Уфимский уезд, Петропавловская волость
3Гуровка, д. на прос. дор., зем. шк., х.-з. маг., бак. лав., кузн.38181698712Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Кушнаренковский район
519149Гуровкасело54°58'00"55°40'00"N-40-040

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Кушнаренковский муниципальный район, Сельское поселение Старокамышлинский сельсовет
80640475111с Гуровкасело
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